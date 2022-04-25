Маникюр голу не помеха: Кирильчева оценила накрашенные ногти Эджуке

Экс-главный редактор ЦСКА ТВ Екатерина Кирильчева в своём телеграм-канале высказалась по поводу маникюра нигерийского форварда «армейцев» Чидеры Эджуке.

Кирильчева написала, что у нигерийского футболиста был очень классный маникюр на матче с «Динамо». Экс-редактор ЦСКА ТВ отметила, что в чемпионате России теперь появился первый игрок с накрашенными ногтями, которые не помешали Эджуке забить победный гол в ворота «Динамо».

Напомним, что в этом сезоне Чидера Эджуке провёл в российском чемпионате 26 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя ассистами.