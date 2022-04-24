Лещенко уверен, что «Динамо» обыграет ЦСКА

Известный артист и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с журналистами выразил уверенность в том, что «сине-белые» в столичном дерби обыграют ЦСКА.

Лещенко сказал «Спорт-Экспрессу», что динамовцы обязаны обыгрывать «армейцев» и забирать важные три очка. Народный артист считает, что в этом туре и «Динамо», и питерский «Зенит» наберут свои очки, так что в чемпионской гонке ничего особо не изменится.

Напомним, что дерби между ЦСКА и «Динамо» состоится сегодня в 19.30 по московскому времени. «Сине-белые» под шефством Сандро Шварца на данный момент занимают вторую строчку в таблице.