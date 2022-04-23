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Захарян: В матче с ЦСКА будет интересная и атакующая игра

23 Апреля 2022 • 10:52 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
24.04 19:30

Молодой российский полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от предстоящего дерби с ЦСКА.

Захарян сказал, что в дерби стоит ждать открытую и интересную игру, так как обе команды стараются не отсиживаться в обороне и играть в атаку. Арсен отметил, что у ЦСКА очень сильная команда, но динамовцы будут играть только на победу. Полузащитник выразил надежду, что «сине-белые» выиграют не так валидольно, как в матче первого круга.

Напомним, что поединок между «Динамо» и «армейцами» состоится 24 апреля в 19.30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва Арсен Захарян
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