Захарян: В матче с ЦСКА будет интересная и атакующая игра

Молодой российский полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от предстоящего дерби с ЦСКА.

Захарян сказал, что в дерби стоит ждать открытую и интересную игру, так как обе команды стараются не отсиживаться в обороне и играть в атаку. Арсен отметил, что у ЦСКА очень сильная команда, но динамовцы будут играть только на победу. Полузащитник выразил надежду, что «сине-белые» выиграют не так валидольно, как в матче первого круга.

Напомним, что поединок между «Динамо» и «армейцами» состоится 24 апреля в 19.30 по московскому времени.