Агент отреагировал на слова Березуцкого о том, что пост Рамадан влияет на игру Языджи

Агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи Адем Чебеджи прокомментировал слова главного тренера команды Алексея Березуцкого, заявившего, что Рамадан сказывается на состоянии трёх футболистов.

«Да. Юсуф постится, но он работает дополнительно по вечерам и не голодает во время матчей. В день игры он сосредоточен только на матче», — приводит слова Чебеджи «Спорт-Экспресс».

Напомним, турок был заменён по ходу второго тайма вчерашней встречи против «Динамо» (1:0). Вышедший на замену Чидера Эджуке забил гол менее чем через 10 минут после своего появления на поле, принёся «армейцам» победу.

В текущем сезоне 25-летний Языджи провёл за ЦСКА 10 матчей, забив восемь мячей и отдав две результативные передачи.

Пост Рамадан продлится до 1 мая нынешнего года.