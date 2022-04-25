Заболотный: ЦСКА рассчитывает обогнать «Динамо»

Российский форвард столичного ЦСКА Антон Заболотный в разговоре с журналистами заявил, что «армейцы» рассчитывают обогнать «Динамо» в турнирной таблице.

Заболотный сказал Sport24, что впереди у ЦСКА ещё четыре матча, так что московская команда рассчитывает в итоге обойти динамовцев и занять вторую строчку в турнирной таблице. Форвард отметил, что он ещё надеется на то, что второе место даст ЦСКА путёвку в Лигу чемпионов.

Напомним, что подопечные Алексея Березуцкого минимально обыграли «Динамо» со счётом 1:0. На данный момент «армейцы» занимают третью строчку в таблице.