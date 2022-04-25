Пономарёв: «Динамо» и ЦСКА показали безобразную игру

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в разговоре с журналистами раскритиковал игру «армейцев» и «Динамо» в недавнем столичном дерби.

Пономарёв сказал Rusfootball.info, что победой ЦСКА он доволен, но точно не игрой. Экс-защитник отметил, что команды, которые занимают вторую и третью строчку в таблице, не должны были показать столь безобразную игру. Ветеран «армейцев» добавил, что только с выходом Эджуке игра немного оживилась, а до этого вообще ничего интересного не было.

Напомним, что в итоге гол нигерийского форварда принёс ЦСКА минимальную победу над «Динамо» со счётом 1:0.