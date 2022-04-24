Эджуке: Надеюсь, что фанаты поддержат ЦСКА в дерби с «Динамо»

Нигерийский нападающий московского ЦСКА Чидера Эджуке высказался по поводу предстоящего столичного дерби с «Динамо».

Эджуке сказал клубной пресс-службе, что «армейцы» были очень разочарованы последним дерби со «Спартаком» в Кубке России, в котором победу одержали «красно-белые». Нигерийский форвард отметил, что игроки ЦСКА постараются хорошо сыграть с «Динамо» и реабилитироваться перед болельщиками. Чидера надеется, что фанаты активно поддержат ЦСКА в предстоящем дерби.

Напомним, что встреча между «армейцами» и «Динамо» состоится сегодня в 19.30 по московскому времени.