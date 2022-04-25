Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин высказался о «Евро-Футбол.Ру» поражении от ЦСКА (0:1) в матче 26-го тура РПЛ.

- Поражение «Динамо» стало неожиданным для вас?

- Я думал, что будет ничья, а не поражение бело-голубых. ЦСКА в последних матчах играл неудачно и настрой у них был самый боевой. К тому же армейцы – самый неудобный соперник для «Динамо», если брать статистику. Я хотел, чтобы динамовцы выиграли, и борьба за золото не прекращалась.

- Как оцените игру хозяев?

- ЦСКА вышел прилично мотивированным после последних неудач. Ему больше повезло, чем гостям, хотя моментов у армейцев было гораздо больше. Два выхода один на один они запороли. У гостей таких стопроцентных эпизодов было гораздо меньше.

- До перерыва «Динамо» вообще не создало ни одного момента.

- Да. Игра была достаточно скучная, кто раньше ошибется. А второй тайм был гораздо интереснее. Команды начали атаковать. «Динамо», когда стало проигрывать, должно было раскрываться, и у ЦСКА стали возникать моменты - эти два выхода один на один. Если бы он их реализовал, счет был бы гораздо крупнее.

- Вас удивило, как хорошо сыграли армейцы в обороне, учитывая все их проблемы в этой линии в предыдущих матчах?

- Грубейших ошибок вчера у них практически не было. Они сыграли строго и надежно. Есть выражение, что игру выигрывает оборона. ЦСКА в этом плане сыграл в защите намного лучше, чем «Динамо».

- Лидеры команд Смолов и Языджи выглядели бледно и были заменены. Не настроились на дерби?

- За Языджи говорить не берусь. А что касается Смолова, что значит он не настроился на ЦСКА? Для нас в свое время такие дерби были настоящими битвами, и настраивать никого не нужно было. Я не думаю, что Федор не настроился, просто ЦСКА здорово сыграл в обороне и не дал Смолову ни одного шанса отличиться. Его просто закрыли.

- Матч получился скучноватым. Почему, как думаете?

- Так можно сказать про первый тайм. Обе команды играли позиционно. Ждали, кто раньше ошибется. А второй тайм был веселее. Особенно, когда ЦСКА забил. В обороне гостей начался кошмар. Особенно в центре. Просто пожар пошел. Не пойди Евгеньев в подкат, останься на ногах, может, и выхода один на один не было бы. Он покатился, получился рикошет от игрока ЦСКА и выход один в один. Не хватило Евгеньеву мудрости. Останься он на ногах, и ничего бы не было. После этого игра раскрылась. Динамовцам надо было отыгрываться, и у ЦСКА возникли опасные моменты по центру. А у гостей в атаке практически ничего не получилось.

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- Теперь вопрос с чемпионом закрыт?

- Я бы так не стал говорить. Посмотрим, как «Зенит» сыграет с «Краснодаром» сегодня. Это тоже команда не подарок. Думаю, борьба еще впереди.

- Заболотный после матча сказал, что ЦСКА рассчитывает обогнать «Динамо». Это реально?

- Нет, не реально. Мне бы так хотелось (смеется).

Елена Григорьевская