«Выхода нет» - Лещенко расстроен поражением «Динамо»

В матче 26-го тура российской Премьер-лиги московское «Динамо» уступило с минимальным счетом принципиальным соперникам из ЦСКА. Отставание «Динамо» от питерского «Зенита» теперь выросло до шести баллов, если считать по потерянным очкам.

Известный поклонник бело-голубых, Лев Лещенко, раздосадован неудачей. Теперь он считает, что с мечтой о чемпионском титуле придется расстаться. «Динамо» никогда не становилось чемпионом России в новейшей истории чемпионата, максимум - второе место в 1994 году.

- Неважно сегодня «Динамо» сыграло. Шансы на чемпионство? Никаких у них нет. Сейчас уже реальный отрыв по очкам, - сокрушается Лещенко, слова которого цитирует «Спорт-Экспресс».