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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Эджуке: «Я очень рад, что получилось снова забить»

25 Апреля 2022 • 12:14 Комментировать
ЦСКА Москва
1:0
Динамо Москва
окончен

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке прокомментировал победу «армейцев» над «Динамо» (1:0) в матче 26-го тура РПЛ.

Напомним, на счету нигерийца единственный и победный мяч в этой встрече. Отметим, что Эджуке сумел отличиться менее чем через 10 минут после выхода на замену во втором тайме. Этот мяч стал для футболиста первым с октября прошлого года.

«Я очень воодушевлён. Рад, что получилось снова забить, но это заслуга всей команды. К сожалению, в последнее время я играю не так много, как мне хотелось бы, но самое главное, что получилось отличиться и выиграть», — заявил Эджуке в видео, опубликованном на Rutube-канале ЦСКА.

Также футболист выразил разочарование тем, что ЦСКА не сумел одолеть «Спартак» в четвертьфинальном матче Кубка России (0:1), отметив желание «армейцев» показывать свою лучшую игру в каждой игре.

В текущем сезоне 24-летний нигериец провёл в составе «красно-синих» 28 матчей, забив пять голов и отдав четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва Чидера Эджуке
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