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Максим Деменко: «Динамо» могло проиграть 0:3, если ЦСКА реализовал бы все моменты эксклюзив

24 Апреля 2022 • 23:48 Комментировать
ЦСКА Москва
1:0
Динамо Москва
окончен

Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал результат матча между ЦСКА и «Динамо» (1:0).

«ЦСКА тоже борется за определённые цели, за третье место, теперь ещё и за второе. Всё может быть. «Армейцы» тоже настраивались на хорошую игру и планировали добыть победу. «Динамо» последнее время не слишком здорово смотрится все-таки, и ЦСКА показал характер. В этой встрече «армейцы» победили заслуженно. Да, могла быть ничья, но могло быть и так, что «Динамо» проиграло бы 0:3. ЦСКА реализовал не все моменты.

Сказать, что «Зенит», теперь чемпион, ещё нельзя. Шансы ещё есть. «Зениту» играть с «Краснодаром». После поражения от «Алании» у питерцев поднимется мотивация скорее всего. Но может произойти и другое. Поражение клубу ФНЛ может надломить их. Ближайший матч многое покажет. Если «Зенит» выиграет, то тогда питерцы уже ничего не упустят. Тогда «Динамо» вряд ли сможет рассчитывать на чемпионство. Но пока интрига есть», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва Максим Деменко
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окончен ЦСКА Москва 1:0 Динамо Москва
25.04  19:00 Краснодар ... Зенит 6.40 4.30 1.53
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