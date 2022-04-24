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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газзаев поделился ожиданиями от дерби между ЦСКА и «Динамо»

24 Апреля 2022 • 12:20 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Динамо Москва
Через 6 ч. 52 мин.

Бывший наставник «армейцев» Валерий Газзаев поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего столичного дерби между ЦСКА и «Динамо».

Газзаев сказал ТАСС, что явного фаворита в этом матче нет, так как команды находятся примерно в одинаковой форме. Опытный специалист отметил, что это будет очень интересный матч с точки зрения раскладов в турнирной таблице, ведь динамовцы сражаются за чемпионство с «Зенитом», а «армейцам» нужно закрепиться в тройке.

Напомним, что поединок между ЦСКА и «Динамо» состоится сегодня в 19.30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва Валерий Газзаев Российская Премьер-Лига
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