Газзаев поделился ожиданиями от дерби между ЦСКА и «Динамо»

Бывший наставник «армейцев» Валерий Газзаев поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего столичного дерби между ЦСКА и «Динамо».

Газзаев сказал ТАСС, что явного фаворита в этом матче нет, так как команды находятся примерно в одинаковой форме. Опытный специалист отметил, что это будет очень интересный матч с точки зрения раскладов в турнирной таблице, ведь динамовцы сражаются за чемпионство с «Зенитом», а «армейцам» нужно закрепиться в тройке.

Напомним, что поединок между ЦСКА и «Динамо» состоится сегодня в 19.30 по московскому времени.