Бувач: «Алания» заслуживает нашего уважения»

Спортивный директор московского «Динамо» Желько Бувач поделился ожиданиями от полуфинала БЕТСИТИ Кубка России, в котором «бело-голубые» встретятся с «Аланией».

«Алания — хорошо организованная команда, которая играет агрессивно и уверенно. Они заслуживают от нас уважения и полной серьёзности в подготовке к этому матчу», — приводит слова Бувача официальный сайт клуба.

Напомним, в 1/4 финала турнира владикавказцы обыграли действующего чемпиона страны и лидера нынешнего розыгрыша РПЛ «Зенит» (3:2). Матч «Динамо» — «Алания» состоится 11 мая, в Москве, на «ВТБ Арене». В другой полуфинальной паре встретятся «Спартак» и «Енисей».