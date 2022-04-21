Владимир Пономарёв: Дыры в обороне ЦСКА прогрессируют

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв поделился с «Евро-Футбол.Ру» мнением по поводу четвертьфинального матча на кубок России со «Спартаком».

- «Спартак» наиграл на победу, учитывая множество нереализованных моментов?

- ЦСКА тоже не реализовал два стопроцентных момента, когда в штангу попали Карраскаль и Щенников. Если бы они забили… Конечно, у «Спартака» было много шансов для взятия ворот, гораздо больше, чем у армейцев. Здорово выручал Акинфеев. Если бы не он, то «Спартак» мог бы повести 2:0, когда у гостей был выход один на один. По-моему, это был Бакаев.

- Другие спартаковцы тоже не забивали из убойных позиций.

- В обороне нельзя так играть. Армейцы все время обороняются растопыренными пальцами. Нет никакой подстраховки, никто не видит где кто находится. Вы оглянитесь вокруг, оцените обстановку. Нет, ничего не получается. Я вообще этого не понимаю. Оба Березуцких играли в обороне, и они не могут наладить там игру.

- Что скажете по второму тайму, который армейцы провели в меньшинстве?

- Они отработали второй тайм неплохо. Но дыры в обороне просто прогрессируют. Можно иметь один - два момента у своих ворот, хотя это уже много. А выход игрока соперника один на один – это катастрофа. Сразу надо разбираться, почему так произошло, кого не было на месте. Но ЦСКА сделал все, что мог. Он просто не способен сейчас на большее, потому что нет командной игры. Каждый бегает сам за себя. Каждый хочет выделиться, а на остальных и на командную игру наплевать.

- Еще месяц назад все считали, что армейцы показывают лучшую игру в РПЛ. Куда она делась?

- Когда пришли легионеры, они хотели сразу показать себя. И их никто не знал. Их плотно не держали, вот они и выдали четыре ударных матча. На кураже и хорошей физической подготовке. Теперь они подустали, морально удовлетворены и не играют так, как раньше. Они стали себя беречь, мол, мы свое дело сделали, пусть другие поработают. Даже Языджи снизил свою продуктивность. Он стал меньше работать. И остальные легионеры тоже подравнялись под других игроков ЦСКА. Все они стали выглядеть серенько. А надо каждый матч выкладываться.

- Все отмечают заряженность Бакаева, который был очень мотивирован на дерби. Как вам его игра?

- Просто у Бакаева получился хороший матч. Он забил пенальти, вот его и хвалят. Но ведь армейцы играли вдесятером целый тайм. Так что это визуально показалось, что Бакаев выделялся в составе свой команды. На самом деле, это абсолютно бестолковый футболист. Он мог отдать несколько хороших пасов, но просто не увидел этих эпизодов. Не зря Ваноли заменил его во втором тайме. А Бакаев еще и был недоволен этим.

- Есть вопросы по судейству?

- Конечно. Раньше таких пенальти не давали. Этот ВАР все только портит. Да, мяч попал в руку футболисту, но он же не играл рукой. Считалось, что пенальти, это если человек сыграл рукой. То есть он специально коснулся мяча, чтобы остановить его движение. Такого не было. Мяч просто попал в руку. Ну и что? Он же не играл ей. Так что одиннадцатиметровый давать было нельзя.

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- Что скажете по удалению Гбамена?

- Там было нарушение, но судья отнесся к нему слишком предвзято. Можно было и не давать эту вторую желтую карточку. Тут уже на усмотрение арбитра.

- Многие называют лучшим игроком матча Акинфеева. Вы с этим согласны?

- Да. Он потянул много мячей. А так счет вообще мог быть разгромный. Штуки три – четыре могли еще пропустить. Потому что очень слабо сыграла оборона.

- Перед дерби ЦСКА не выиграл ни одного из трех последних матчей, причем с аутсайдерами. У команды кризис?

- Нет. Аутсайдеры тут ни при чем. С хорошей командой армейцы могут сыграть более удачно. С «Динамо», например», они могут выдать хороший матч. Просто надо настраивать команду должным образом. Чтобы они в каждом сопернике видели достойного противника, который может дать отпор. А они выходят на игру с мыслями, что один мяч все равно забьют. Они же в нескольких матчах забивали на последних минутах. Футбольный бог отворачивается от команд, которые так мыслят. Что мы и увидели вчера. Две штанги причесали, а толку нет. Удача отвернулась.

Елена Григорьевская