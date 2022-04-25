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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Динамо» объяснили, почему Смолов послал журналиста с вопросом про чемпионство в Питер

25 Апреля 2022 • 12:24 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
1:0
Динамо Москва
окончен

Московское «Динамо» объяснило, почему нападающий команды Фёдор Смолов довольно резко ответил на вопрос про чемпионство, который задали игроку.

В пресс-службе «бело-голубых» объяснили, что ответ Смолова – предложение поехать с таким вопросом в Питер – был связан исключительно с эмоциональным поведением Фёдора, который был раздосадован поражением в матче против ЦСКА (0:1). Также пресс-служба указала на тот факт, что вопрос носил провокационный характер и был направлен вовсе не на то, чтобы на него последовал ответ в формате длительного монолога.

«Динамо» занимает второе место в чемпионате России, уступая «Зениту» три очка. При этом «сине-бело-голубые» имеют игру в запасе – сегодняшний матч против «Краснодара».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов
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