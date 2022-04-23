Силкин: «В матче ЦСКА — «Динамо» нет фаворита»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ, в котором «бело-голубые» встретятся с ЦСКА.

«Не считаю «Динамо» фаворитом дерби. Да, ЦСКА немного споткнулся, но при этом команда показывала достаточно неплохой футбол в последних играх. Рано или поздно у «армейцев» всё наладится», — приводит слова Силкина «Чемпионат».

Специалист отметил, что в дерби не бывает фаворитов. К тому же, у «Динамо» выдался непростой матч против «Балтики» в Кубке России, поэтому сейчас команда Сандро Шварца не выглядит окрылённой.

Напомним, матч ЦСКА — «Динамо» состоится завтра, 24 апреля, на «ВЭБ Арене». Начало — в 19:30 по московскому времени. На данный момент «бело-голубые» занимают 2-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, опережая «армейцев» на восемь очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет три балла.