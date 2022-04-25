Бубнов считает, что чемпионская гонка в РПЛ завершена

Известный эксперт Александр Бубнов высказался по поводу чемпионской гонки в российском чемпионате.

Бубнов сказал Sportbox.ru, что у динамовцев в матче с ЦСКА не получилось ровным счётом ничего. Эксперт отметил, что подопечные Сандро Шварца с такой игрой ещё точно будут терять очки, так что чемпионская гонка в РПЛ завершена, а для «Динамо» сейчас важно будет хотя бы вторую строчку удержать.

Напомним, что «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице и отстаёт от «Зенита» на три очка, но у питерского клуба есть ещё одна игра в запасе.