Известный российский тренер Александр Тарханов в интервью с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Копачевым Евгением поделился мыслями о будущем чемпионе России в сезоне-2021/22.

«В первом тайме матча ЦСКА – «Динамо» была слишком осторожная игра, без острых моментов и потерь было много. Во втором тайме получше стало, но все равно у «Динамо» не получалось в атаке.

Вышел ли ЦСКА из игрового кризиса? Мы не можем делать выводы по одной игре. Команда, хоть и выиграла, но все равно играла невзрачно. Воспользовалась ошибкой соперника и все. Особо опасных моментов у ворот «Динамо» мы не видели.

«Армейцы» будут сражаться за третье место в чемпионате России с «Сочи».

До конца чемпионата еще пять матчей у «Зенита», все может случиться. Могут потерять очки… Хотя и «Динамо» против ЦСКА сыграло не лучшую свою игру. Поэтому очки еще будут терять команды», — сказал Тарханов.