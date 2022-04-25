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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов высказался о будущем чемпионе России за пять туров до конца чемпионата эксклюзив

25 Апреля 2022 • 10:12 Комментировать
ЦСКА Москва
1:0
Динамо Москва
окончен

Известный российский тренер Александр Тарханов в интервью с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Копачевым Евгением поделился мыслями о будущем чемпионе России в сезоне-2021/22.

«В первом тайме матча ЦСКА – «Динамо» была слишком осторожная игра, без острых моментов и потерь было много. Во втором тайме получше стало, но все равно у «Динамо» не получалось в атаке.

Вышел ли ЦСКА из игрового кризиса? Мы не можем делать выводы по одной игре. Команда, хоть и выиграла, но все равно играла невзрачно. Воспользовалась ошибкой соперника и все. Особо опасных моментов у ворот «Динамо» мы не видели.

«Армейцы» будут сражаться за третье место в чемпионате России с «Сочи».

До конца чемпионата еще пять матчей у «Зенита», все может случиться. Могут потерять очки… Хотя и «Динамо» против ЦСКА сыграло не лучшую свою игру. Поэтому очки еще будут терять команды», — сказал Тарханов.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Динамо Москва Александр Тарханов РПЛ
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