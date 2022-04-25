Эджуке не собирается уходить из ЦСКА

Нигерийский нападающий московского ЦСКА Чидера Эджуке заявил журналистам, что не собирается в ближайшее время покидать «армейскую» команду.

Эджуке сказал «Спорт-Экспрессу», что во втором тайме матча с «Динамо» у него была прекрасная возможность оформить дубль, но немного не повезло. Чидера отметил, что он не собирается покидать московскую команду, с которой у него контракт до лета 2024 года. Форвард добавил, что болельщикам точно не нужно волноваться по этому поводу.

Напомним, что в этом сезоне Чидера Эджуке провёл в российском чемпионате 26 матчей, в которых забил пять голов и сделал три ассиста.