Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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«Локомотив» задавил «Урал», доигравший матч вдевятером, но в Лигу чемпионов не попал

16 Мая 2021, 15:55,

«Локомотив» принимал «Урал» в рамках заключительного тура РПЛ.

Протокол игры  
Локомотив Москва 1:0 Урал
(1:0) Рыбчинский Дмитрий 89'    
Гилерме Маринато   4' Рыбчинский Дмитрий Чорлука Ведран Кастро Пабло Сильянов Александр Куликов Даниил Магкеев Станислав   46' (Миранчук Антон (   46') Крыховяк Гжегож Камано Франсуа   8' (Лисакович Виталий (   8') Жемалетдинов Рифат   45'   82' (Живоглядов Дмитрий (   82') Смолов Фёдор
Запасные: Коченков Антон Титков Николай Мурило Серкейра Лысцов Виталий Чёрный Артур Петухов Илья Худяков Даниил
Годзюр Ярослав   69' Адамов Арсен   3' Страндберг Стефан Герасимов Алексей Калинин Игорь   76' Августиняк Рафал   16'   27' Йовичич Бранко   36' Гаджимурадов Рамазан   65' (Евсеев Алексей (   65') Подберёзкин Вячеслав   66' (Мишкич Даниэль (   66'   72'   75') Егорычев Андрей   81' (Кузьмичев Иван (   81') Бикфалви Эрик   56' (Погребняк Павел (   56')
Запасные: Ибрахимай Илльдрен Баклов Олег Панюков Андрей Эль Кабир Отман Кулаков Денис Максименко Артём Магомадов Чингиз
16 мая. Стадион "РЖД Арена" (Москва).

 

Марко Николич в среду назвал «Локомотив» лучшей командой России в 2021 году. И с ним нельзя не согласиться. Эти слова сербский специалист произнёс после завоевания Кубка России, что уже само по себе достижение, не будем забывать и про феноменальную серию в 11 побед кряду. Жаль, на самый финиш сезона «железнодорожникам» сил не хватило. «Зенит» отправил «Локомотив» в депо, потом «красно-зелёных» притормозило «Динамо». И к последнему туру «Спартак» опережал команду Николича на три очка.

«Локомотиву» нужна была домашняя победа над «Уралом» и поражение «Спартака» в Грозном. Сценарий вполне реален, поэтому стоило бороться. Лигу Европы Марко Николич «железнодорожникам» уже обеспечил, но хотелось повторить результат прошлого сезона и запрыгнуть на вторую строчку, которая, правда, теперь не даёт прямой путёвки в группу Лиги чемпионов, а направляет лишь в квалификацию турнира.

На последний матч сезона Антон Миранчук снова остался в запасе, за атаку «Локо» отвечали Камано, Смолов, Жемалетлинов и Крыховяк. Правда, уже на восьмой минуте пришлось вынужденно менять Франсуа – появился Виталий Лисакович. Темп матча вообще не впечатлял. Когда «Локомотив» услышал, что «Спартак» пропустил в Грозном, только после этого разогнался.

После углового «Урала» контратака распрямилась в лучших традициях команды Николича, и в её завершении Августиняк сбил Крыховяка, получив вторую жёлтую карточку. Смолов, правда, опасный штрафной удар не реализовал, однако игра в большинстве уже радовала «железнодорожников». «Спартак» пока пропустил второй, на что «Локо» вновь ответил опасным моментом. Лисакович метров с двадцати пробил в левую от голкипера «девятку», но мяч пролетел в считанных сантиметрах над перекладиной.

Так и играли «Локо» и «Урал» по нулям, хотя Лига чемпионов сама плыла к футболистам Марко Николича. А «железнодорожники» продолжали транжирить опасные моменты. Пабло выиграл верх на угловом и скинул аккурат на Крыховяка, но поляк банально не попал по мячу, хотя обязан был заносить его в сетку. Потом пошли шикарные удары со средней дистанции. Годзюр с трудом выстоял после выстрела того же Крыховяка, а Виталий Лисакович ударом с линии штрафной площади чуть не сломал перекладину.

«Урал» остался вдевятером после удаления Мишкича, и футболисты гостей уже сами удивлялись, как «Локомотив» не может забить. Но гол хозяев всё-таки случился. Фёдор Смолов на углу вратарской площади сферу принял, осмотрелся и коротко отдал на Рыбчинского, который уж вогнал мяч в сетку – 1:0.

«Локомотив» задавил «Урал», игравший вдевятером, победил, но остался на третьем месте. В следующем сезоне команда Николича (если Марко останется) сыграет в Лиге Европы.

Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Локомотив Москва, Урал
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Комментарии (2)
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0
Educated Fool
16 Мая 2021, 16:33

бронза и кубок - сезон можно считать успешным

0
SpaM
16 Мая 2021, 16:10
Почему удалили только двух уральцев? Их же ещё оставалось 9.
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