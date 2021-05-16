«Локомотив» задавил «Урал», доигравший матч вдевятером, но в Лигу чемпионов не попал

«Локомотив» принимал «Урал» в рамках заключительного тура РПЛ.

Марко Николич в среду назвал «Локомотив» лучшей командой России в 2021 году. И с ним нельзя не согласиться. Эти слова сербский специалист произнёс после завоевания Кубка России, что уже само по себе достижение, не будем забывать и про феноменальную серию в 11 побед кряду. Жаль, на самый финиш сезона «железнодорожникам» сил не хватило. «Зенит» отправил «Локомотив» в депо, потом «красно-зелёных» притормозило «Динамо». И к последнему туру «Спартак» опережал команду Николича на три очка.

«Локомотиву» нужна была домашняя победа над «Уралом» и поражение «Спартака» в Грозном. Сценарий вполне реален, поэтому стоило бороться. Лигу Европы Марко Николич «железнодорожникам» уже обеспечил, но хотелось повторить результат прошлого сезона и запрыгнуть на вторую строчку, которая, правда, теперь не даёт прямой путёвки в группу Лиги чемпионов, а направляет лишь в квалификацию турнира.

На последний матч сезона Антон Миранчук снова остался в запасе, за атаку «Локо» отвечали Камано, Смолов, Жемалетлинов и Крыховяк. Правда, уже на восьмой минуте пришлось вынужденно менять Франсуа – появился Виталий Лисакович. Темп матча вообще не впечатлял. Когда «Локомотив» услышал, что «Спартак» пропустил в Грозном, только после этого разогнался.

После углового «Урала» контратака распрямилась в лучших традициях команды Николича, и в её завершении Августиняк сбил Крыховяка, получив вторую жёлтую карточку. Смолов, правда, опасный штрафной удар не реализовал, однако игра в большинстве уже радовала «железнодорожников». «Спартак» пока пропустил второй, на что «Локо» вновь ответил опасным моментом. Лисакович метров с двадцати пробил в левую от голкипера «девятку», но мяч пролетел в считанных сантиметрах над перекладиной.

Так и играли «Локо» и «Урал» по нулям, хотя Лига чемпионов сама плыла к футболистам Марко Николича. А «железнодорожники» продолжали транжирить опасные моменты. Пабло выиграл верх на угловом и скинул аккурат на Крыховяка, но поляк банально не попал по мячу, хотя обязан был заносить его в сетку. Потом пошли шикарные удары со средней дистанции. Годзюр с трудом выстоял после выстрела того же Крыховяка, а Виталий Лисакович ударом с линии штрафной площади чуть не сломал перекладину.

«Урал» остался вдевятером после удаления Мишкича, и футболисты гостей уже сами удивлялись, как «Локомотив» не может забить. Но гол хозяев всё-таки случился. Фёдор Смолов на углу вратарской площади сферу принял, осмотрелся и коротко отдал на Рыбчинского, который уж вогнал мяч в сетку – 1:0.

«Локомотив» задавил «Урал», игравший вдевятером, победил, но остался на третьем месте. В следующем сезоне команда Николича (если Марко останется) сыграет в Лиге Европы.