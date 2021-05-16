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Геркус: Переход Мухина в ЦСКА - это неуважение к «Локомотиву»

16 Мая 2021, 10:46,

Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус написал в своём телеграм-канале, что не поддерживает идею Максима Мухина о переходе в ЦСКА.

Геркус кратко изложил биографию Мухина, описав его приход в «Локомотив» из «Крыльев Советов». Исходя из текста Геркуса, именно в футболке «железнодорожников» сбылись мечты Максима, так как он дебютировал и в Лиге чемпионов, и в сборной России, также став победителем Кубка страны. Требовать повышение заработной платы полузащитник не может, так как у него есть действующий контракт до следующего лета, после которого уже можно говорить о другой сумме.

По мнению Геркуса, агент Мухина соблазнил футболиста в ЦСКА деньгами: «Он уходит к конкуренту не по спортивным причинам, к более слабому конкуренту, к более слабому тренеру, не дождавшись конца контракта, из-за ДЕНЕГ - это плохая ситуация для него, для всех молодых игроков, для футбола в целом».

15 мая стала известна сумма отступных, которую ЦСКА заплатит «Локомотиву» за трансфер Мухина.

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Илья Геркус, Максим Мухин
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