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Агент Николича ответил на вопрос, будет ли продлён контракт с «Локомотивом»

16 Мая 2021, 16:37,

Игру 30-го тура между «Локомотивом» и «Уралом» посетил агент Марко Николича Деян Йоксимович. 

Сперва менеджера главного тренера «Локо» застал журналист Сергей Егоров. Деян заявил, что «сегодня контракт точно не будет подписан». Уже после матча Йоксимовича встретили корреспонденты Sport24. Им агент сообщил об отъезде Николича в Сербию. По словам Деяна, разговор с руководством состоится явно не сегодня, но в ближайшие дни. 

Руководство «Локомотива» уже сделало предложение Николичу, но сербский наставник отверг его. Тогда «железнодорожники» вышли на тренера с новым соглашением, которое пока что Марко рассматривает. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Локомотив Москва, Марко Николич
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