​Смолова злит непопадание в сборную России

Агент Герман Ткаченко, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова, рассказал, как футболист отреагировал на своё отсутствие в расширенной заявке сборной России. Как известно, Смолов попал только в резервный список игроков.

«Обижен ли Смолов? Он зол, он не обижен. Но это нормальные чувства спортсмена», - высказался Ткаченко на канале Вадима Лукомского в YouTube.

«Я понимаю решение Черчесова, оно логично. При этом я считаю это решение несправедливым. Но моё ощущение несправедливости основано на вкусовщине», - добавил агент.

Напомним, в расширенном списке сборной России оказались три форварда – Артём Дзюба, Александр Соболев и Антон Заболотный.