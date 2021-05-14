Тедеско ведёт «Спартак» в Лигу чемпионов, Слуцкий с «Рубином» метит в еврокубки: интриги последнего тура РПЛ

В воскресенье пройдут матчи заключительного тура российского чемпионата. Имя чемпиона уже известно, но в остальном решено далеко не всё. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает своим любимым читателям об интригах финального дня сезона в Премьер-лиге России.

Еврокубки

О раскладах в борьбе за еврокубковые путёвки мы уже рассказывали, но для закрепления материала давайте углубимся в ситуацию чуть более подробно. Падение России в таблице коэффициентов на 7 место привело к сокращению еврокубковых путёвок с шести до пяти. При этом в Лиге чемпионов Россию в следующем сезоне представят две команды вместо трёх, как раньше.

Распределение путёвок для России таково: 2 места в Лиге чемпионов, 1 место в Лиге Европы, 2 места в созданной Лиге конференций.

Лига чемпионов

Чемпионом России стал «Зенит». Питерцы начнут путь в Лиге чемпионов сразу с группового этапа. Вторая же команда РПЛ попробует пробиться в основную сетку через сито квалификации. За второй билет претендуют «Спартак» и «Локомотив».

В настоящий момент ситуация такая:

М Куда попадает Команда И В Н П РМ О 1 ЛЧ (группа) Зенит 29 18 8 3 71:25 62 2 ЛЧ (3 кв. раунд) Спартак 29 17 5 7 54:35 56 3 ЛЕ (группа) Локомотив 29 16 5 8 44:35 53

«Локомотив» - «Урал»

«Ахмат» - «Спартак»

«Локомотив» имеет перевес над «Спартаком» в очных матчах (2:0, 1:2). Таким образом, «железнодорожникам» для выхода в квалификацию Лиги чемпионов нужно обыграть «Урал» и надеяться на поражение «Спартака» в Грозном. При любых других раскладах на второй позиции останутся «красно-белые».

Лига Европы

В Лиге Европы Россию представит одна команда, которая начнёт путь в турнире, вероятно, с группового этапа. В зависимости от результата гонки за Лигу чемпионов, о которой мы рассказали выше, это будет либо «Локомотив» как победитель Кубка России, либо «Спартак» как бронзовый призёр чемпионата. Третьего не дано, ведь «красно-белые» ниже третьей строчки не опустятся. С этим тоже разобрались.

Лига конференций

А вот дальше уже интереснее. Две команды из России отправятся в Лигу конференций – одна начнёт путь со второго квалификационного раунда этого турнира, а другая подключится уже в третьем. Поскольку «Локомотив» выиграл Кубок России, он получит путёвку в Лигу Европы даже в случае отката на пятое место (ниже «железнодорожники» точно не финишируют). В этом смысле «Рубину» в плане еврокубков нет большой разницы между третьим и четвёртым итоговым местом в РПЛ.

«Рубин» вместе с «Сочи» и ЦСКА входит в тройку клубов, которые разыграют два билета в Лигу конференций. Тот, кто из этой тройки в таблице окажется выше всех, начнёт путь в турнире с третьего раунда квалификации. Тот, кто окажется в этой тройке вторым, начнёт путь в турнире во второго раунда квалификации. Тот, кто замкнёт тройку, останется без еврокубков.

Текущая турнирная ситуация такова:

М Куда попадает Команда И В Н П РМ О 4 ЛК (3 кв. раунд) Рубин 29 16 4 9 41:32 52 5 ЛК (3 кв. раунд) Сочи 29 15 7 7 49:33 52 6 ЦСКА ЦСКА 29 15 5 9 49:30 50

«Рубин» - «Ротор»

«Химки» - «Сочи»

«Динамо» - ЦСКА

«Рубин» и «Сочи» по личным встречам имеют паритет. Команды минимально обыграли друг друга дома – 3:2 в Казани, 1:0 в Сочи – а правила гостевого гола при распределении мест в РПЛ нет. Следующий критерий после личных встреч – количество побед во всех играх сезона. Здесь «Рубин» превосходит «Сочи» (16 побед против 15).

Давайте рассмотрим вариант, при котором «Рубин» и «Сочи» в последнем туре наберут по одному очку, а ЦСКА победит. При таком раскладе у трёх клубов будет по 53 балла в активе. Посмотрим, как распределяется места по результатам личных встреч между этими командами.

Таблица личных встреч «Рубина», «Сочи» и ЦСКА

(если они наберут по 53 очка)

М Куда попадает Команда И В Н П РМ О 1 ЛК (3 кв. раунд) Рубин 4 3 0 1 6:4 9 2 ЛК (2 кв. раунд) Сочи 4 2 1 1 6:5 7 3 ЦСКА 4 0 1 3 3:6 1

Как видим, у ЦСКА ситуация самая сложная, ведь «армейцы» по личным встречам уступают и «Рубину», и «Сочи». Чтобы оказаться в Лиге конференций, команде Ивицы Олича нужно обыгрывать «Динамо» и надеяться, что кто-то из конкурентов свой матч проиграет. Если ЦСКА выиграет, а «Рубин» и «Сочи» проиграют, «армейцы» обойдут обоих конкурентов и начнут еврокубковый сезон позже.

«Рубину» и «Сочи» даже ничьи в своих матчах подарят билеты в еврокубки. Разумеется, они хотят завершить сезон выше друг друга, чтобы начать путь в Лиге конференций на раунд позже. «Сочи» для этого нужно в последнем туре набрать больше очков в гостях у «Химок», чем «Рубин» возьмёт в домашнем поединке с «Ротором». Либо для сочинцев есть ещё один вариант, о котором мы сейчас поговорим.

Существует ещё один, маловероятный, но всё же вариант. Может получиться так, что по итогам чемпионата по 53 очка будут иметь сразу четыре команды – «Локомотив», «Рубин», «Сочи» и ЦСКА. Тогда места по личным встречам распределятся так.

Таблица личных встреч «Локомотива», «Рубина», «Сочи» и ЦСКА

(если они наберут по 53 очка)

М Куда попадает Команда И В Н П РМ О 1 ЛЕ (группа) Локомотив 6 5 0 1 12:4 15 2 ЛК (3 кв. раунд) Сочи 6 3 1 2 9:9 10 3 ЛК (2 кв. раунд) Рубин 6 3 0 3 7:9 9 4 ЦСКА 6 0 1 5 3:9 1

По такому же принципу «Сочи» окажется выше «Рубина», если на финише сезона по 53 очка они будут иметь вместе с «Локомотивом» и «Рубином», но без ЦСКА. Смотрим в табличку для такого расклада.

Таблица личных встреч «Локомотива», «Рубина» и «Сочи»

(если они наберут по 53 очка)

М Куда попадает Команда И В Н П РМ О 1 ЛЕ (группа) Локомотив 4 3 0 1 9:4 9 2 ЛК (3 кв. раунд) Сочи 4 2 0 2 6:7 6 3 ЛК (2 кв. раунд) Рубин 4 1 0 3 4:8 3

При вариантах, если по 53 очка наберут «Локомотив», ЦСКА и кто-то из пары «Рубин»/«Сочи», «железнодорожники» точно в этом трио будут первыми, «армейцы» - последними, а казанцы и сочинцы посерединке. Это тоже стоит отметить.

Вот теперь вроде бы разжевали всё. Движемся дальше.

Борьба за выживание

Поскольку не все претендующие на повышение в классе представители ФНЛ получили лицензию, не стоит исключать варианта, при котором, например, 13 место останется в РПЛ без стыковых игр. Решение будет принимать бюро исполкома РФС. А пока что мы возьмём за основу спортивный принцип, согласно которому две команды из РПЛ вылетают напрямую, а две участвуют в стыковых играх.

На сегодняшний день ситуация в нижней части таблицы такая:

М Куда попадает Команда И В Н П РМ О 13 Стыковые игры Арсенал 29 6 5 18 27:49 23 14 Стыковые игры Уфа 29 5 7 17 24:45 22 15 ФНЛ Ротор 29 5 6 18 14:51 21 16 ФНЛ Тамбов 29 3 4 22 18:60 13

«Уфа» - «Арсенал»

«Рубин» - «Ротор»

Как видим, «Тамбов» уже официально вылетел в ФНЛ. Остальные три команды – «Арсенал», «Уфа» и «Ротор» - сразятся за два билета в стыковые игры.

Важно отметить один ключевой момент на случай равенства очков:

- «Ротор» по личным встречам опережает и «Арсенал» (1:0, 1:1) и «Уфу» (1:0, 0:0).

Итак, «Ротору» в любом случае нужно набирать очки в гостях у «Рубина». Если волгоградцы выиграют, они точно не вылетят напрямую, поскольку «Уфа» и «Арсенал» играют друг с другом, и кто-то их них обязательно потеряет очки. Если «Ротор» в Казани сыграет вничью, волгоградцам придётся надеяться на победу «Арсенала» в Уфе. «Ротор» может подняться даже на 13 место, если выиграет, а конкуренты сыграют вничью.

«Арсеналу» чтобы не вылететь напрямую хватит ничьей, либо невыигрыша «Ротора» в Казани. У «Уфы» ситуация чуть сложнее – нужно либо обыгрывать «Арсенал», либо надеяться на поражение «Ротора».

Гонка бомбардиров

И немного о гонке бомбардиров. В прошлом сезоне «золотую бутсу» РПЛ разделили Артём Дзюба и Сердар Азмун. В этом сезоне иранец близок к тому, чтобы уже в одиночку завоевать эту награду. Впрочем, в последнем туре «Зенит» сыграет против «Тамбова», и отдохнувший Дзюба имеет шансы настичь своего одноклубника.

В настоящий момент положение в рейтинге бомбардиров следующее:

М Игрок Голы (с пен.) 1 Сердар Азмун 19 (3) 2 Артём Дзюба 16 (3) 3 Джордан Ларссон 15 (1)

Остаётся лишь добавить, что все матчи заключительного тура Премьер-лиги начнутся 16 мая в 14:00 по Москве.