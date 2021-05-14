Тедеско ведёт «Спартак» в Лигу чемпионов, Слуцкий с «Рубином» метит в еврокубки: интриги последнего тура РПЛ

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14 Мая 2021, 16:04,
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В воскресенье пройдут матчи заключительного тура российского чемпионата. Имя чемпиона уже известно, но в остальном решено далеко не всё. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает своим любимым читателям об интригах финального дня сезона в Премьер-лиге России.
Еврокубки
О раскладах в борьбе за еврокубковые путёвки мы уже рассказывали, но для закрепления материала давайте углубимся в ситуацию чуть более подробно. Падение России в таблице коэффициентов на 7 место привело к сокращению еврокубковых путёвок с шести до пяти. При этом в Лиге чемпионов Россию в следующем сезоне представят две команды вместо трёх, как раньше.
Распределение путёвок для России таково: 2 места в Лиге чемпионов, 1 место в Лиге Европы, 2 места в созданной Лиге конференций.
Лига чемпионов
Чемпионом России стал «Зенит». Питерцы начнут путь в Лиге чемпионов сразу с группового этапа. Вторая же команда РПЛ попробует пробиться в основную сетку через сито квалификации. За второй билет претендуют «Спартак» и «Локомотив».
В настоящий момент ситуация такая:
|М
|Куда попадает
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|ЛЧ (группа)
|Зенит
|29
|18
|8
|3
|71:25
|62
|2
|ЛЧ (3 кв. раунд)
|Спартак
|29
|17
|5
|7
|54:35
|56
|3
|ЛЕ (группа)
|Локомотив
|29
|16
|5
|8
|44:35
|53
«Локомотив» - «Урал»
«Ахмат» - «Спартак»
«Локомотив» имеет перевес над «Спартаком» в очных матчах (2:0, 1:2). Таким образом, «железнодорожникам» для выхода в квалификацию Лиги чемпионов нужно обыграть «Урал» и надеяться на поражение «Спартака» в Грозном. При любых других раскладах на второй позиции останутся «красно-белые».
Лига Европы
В Лиге Европы Россию представит одна команда, которая начнёт путь в турнире, вероятно, с группового этапа. В зависимости от результата гонки за Лигу чемпионов, о которой мы рассказали выше, это будет либо «Локомотив» как победитель Кубка России, либо «Спартак» как бронзовый призёр чемпионата. Третьего не дано, ведь «красно-белые» ниже третьей строчки не опустятся. С этим тоже разобрались.
Лига конференций
А вот дальше уже интереснее. Две команды из России отправятся в Лигу конференций – одна начнёт путь со второго квалификационного раунда этого турнира, а другая подключится уже в третьем. Поскольку «Локомотив» выиграл Кубок России, он получит путёвку в Лигу Европы даже в случае отката на пятое место (ниже «железнодорожники» точно не финишируют). В этом смысле «Рубину» в плане еврокубков нет большой разницы между третьим и четвёртым итоговым местом в РПЛ.
«Рубин» вместе с «Сочи» и ЦСКА входит в тройку клубов, которые разыграют два билета в Лигу конференций. Тот, кто из этой тройки в таблице окажется выше всех, начнёт путь в турнире с третьего раунда квалификации. Тот, кто окажется в этой тройке вторым, начнёт путь в турнире во второго раунда квалификации. Тот, кто замкнёт тройку, останется без еврокубков.
Текущая турнирная ситуация такова:
|М
|Куда попадает
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|4
|ЛК (3 кв. раунд)
|Рубин
|29
|16
|4
|9
|41:32
|52
|5
|ЛК (3 кв. раунд)
|Сочи
|29
|15
|7
|7
|49:33
|52
|6
|ЦСКА
|ЦСКА
|29
|15
|5
|9
|49:30
|50
«Рубин» - «Ротор»
«Химки» - «Сочи»
«Динамо» - ЦСКА
«Рубин» и «Сочи» по личным встречам имеют паритет. Команды минимально обыграли друг друга дома – 3:2 в Казани, 1:0 в Сочи – а правила гостевого гола при распределении мест в РПЛ нет. Следующий критерий после личных встреч – количество побед во всех играх сезона. Здесь «Рубин» превосходит «Сочи» (16 побед против 15).
Давайте рассмотрим вариант, при котором «Рубин» и «Сочи» в последнем туре наберут по одному очку, а ЦСКА победит. При таком раскладе у трёх клубов будет по 53 балла в активе. Посмотрим, как распределяется места по результатам личных встреч между этими командами.
Таблица личных встреч «Рубина», «Сочи» и ЦСКА
(если они наберут по 53 очка)
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М
|Куда попадает
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|ЛК (3 кв. раунд)
|Рубин
|4
|3
|0
|1
|6:4
|9
|2
|ЛК (2 кв. раунд)
|Сочи
|4
|2
|1
|1
|6:5
|7
|3
|ЦСКА
|4
|0
|1
|3
|3:6
|1
Как видим, у ЦСКА ситуация самая сложная, ведь «армейцы» по личным встречам уступают и «Рубину», и «Сочи». Чтобы оказаться в Лиге конференций, команде Ивицы Олича нужно обыгрывать «Динамо» и надеяться, что кто-то из конкурентов свой матч проиграет. Если ЦСКА выиграет, а «Рубин» и «Сочи» проиграют, «армейцы» обойдут обоих конкурентов и начнут еврокубковый сезон позже.
«Рубину» и «Сочи» даже ничьи в своих матчах подарят билеты в еврокубки. Разумеется, они хотят завершить сезон выше друг друга, чтобы начать путь в Лиге конференций на раунд позже. «Сочи» для этого нужно в последнем туре набрать больше очков в гостях у «Химок», чем «Рубин» возьмёт в домашнем поединке с «Ротором». Либо для сочинцев есть ещё один вариант, о котором мы сейчас поговорим.
Существует ещё один, маловероятный, но всё же вариант. Может получиться так, что по итогам чемпионата по 53 очка будут иметь сразу четыре команды – «Локомотив», «Рубин», «Сочи» и ЦСКА. Тогда места по личным встречам распределятся так.
Таблица личных встреч «Локомотива», «Рубина», «Сочи» и ЦСКА
(если они наберут по 53 очка)
|М
|Куда попадает
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|ЛЕ (группа)
|Локомотив
|6
|5
|0
|1
|12:4
|15
|2
|ЛК (3 кв. раунд)
|Сочи
|6
|3
|1
|2
|9:9
|10
|3
|ЛК (2 кв. раунд)
|Рубин
|6
|3
|0
|3
|7:9
|9
|4
|ЦСКА
|6
|0
|1
|5
|3:9
|1
По такому же принципу «Сочи» окажется выше «Рубина», если на финише сезона по 53 очка они будут иметь вместе с «Локомотивом» и «Рубином», но без ЦСКА. Смотрим в табличку для такого расклада.
Таблица личных встреч «Локомотива», «Рубина» и «Сочи»
(если они наберут по 53 очка)
|М
|Куда попадает
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|ЛЕ (группа)
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|9:4
|9
|2
|ЛК (3 кв. раунд)
|Сочи
|4
|2
|0
|2
|6:7
|6
|3
|ЛК (2 кв. раунд)
|Рубин
|4
|1
|0
|3
|4:8
|3
При вариантах, если по 53 очка наберут «Локомотив», ЦСКА и кто-то из пары «Рубин»/«Сочи», «железнодорожники» точно в этом трио будут первыми, «армейцы» - последними, а казанцы и сочинцы посерединке. Это тоже стоит отметить.
Вот теперь вроде бы разжевали всё. Движемся дальше.
Борьба за выживание
Поскольку не все претендующие на повышение в классе представители ФНЛ получили лицензию, не стоит исключать варианта, при котором, например, 13 место останется в РПЛ без стыковых игр. Решение будет принимать бюро исполкома РФС. А пока что мы возьмём за основу спортивный принцип, согласно которому две команды из РПЛ вылетают напрямую, а две участвуют в стыковых играх.
На сегодняшний день ситуация в нижней части таблицы такая:
|М
|Куда попадает
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|13
|Стыковые игры
|Арсенал
|29
|6
|5
|18
|27:49
|23
|14
|Стыковые игры
|Уфа
|29
|5
|7
|17
|24:45
|22
|15
|ФНЛ
|Ротор
|29
|5
|6
|18
|14:51
|21
|16
|ФНЛ
|Тамбов
|29
|3
|4
|22
|18:60
|13
«Уфа» - «Арсенал»
«Рубин» - «Ротор»
Как видим, «Тамбов» уже официально вылетел в ФНЛ. Остальные три команды – «Арсенал», «Уфа» и «Ротор» - сразятся за два билета в стыковые игры.
Важно отметить один ключевой момент на случай равенства очков:
- «Ротор» по личным встречам опережает и «Арсенал» (1:0, 1:1) и «Уфу» (1:0, 0:0).
Итак, «Ротору» в любом случае нужно набирать очки в гостях у «Рубина». Если волгоградцы выиграют, они точно не вылетят напрямую, поскольку «Уфа» и «Арсенал» играют друг с другом, и кто-то их них обязательно потеряет очки. Если «Ротор» в Казани сыграет вничью, волгоградцам придётся надеяться на победу «Арсенала» в Уфе. «Ротор» может подняться даже на 13 место, если выиграет, а конкуренты сыграют вничью.
«Арсеналу» чтобы не вылететь напрямую хватит ничьей, либо невыигрыша «Ротора» в Казани. У «Уфы» ситуация чуть сложнее – нужно либо обыгрывать «Арсенал», либо надеяться на поражение «Ротора».
Гонка бомбардиров
И немного о гонке бомбардиров. В прошлом сезоне «золотую бутсу» РПЛ разделили Артём Дзюба и Сердар Азмун. В этом сезоне иранец близок к тому, чтобы уже в одиночку завоевать эту награду. Впрочем, в последнем туре «Зенит» сыграет против «Тамбова», и отдохнувший Дзюба имеет шансы настичь своего одноклубника.
В настоящий момент положение в рейтинге бомбардиров следующее:
|М
|Игрок
|Голы (с пен.)
|1
|Сердар Азмун
|19 (3)
|2
|Артём Дзюба
|16 (3)
|3
|Джордан Ларссон
|15 (1)
Остаётся лишь добавить, что все матчи заключительного тура Премьер-лиги начнутся 16 мая в 14:00 по Москве.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Зенит, ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Рубин, Уфа, Арсенал Тула, Сочи, Тамбов, Ротор, Доменико Тедеско