Стадион «Локомотива» в Черкизово находится под угрозой сноса

«Локомотив» собирается реконструировать «РЖД Арену» с 2017 года. По завершению сезона 2020/21 команда съедет со стадиона, чтобы на нём были проведены ремонтные работы. В это время «красно-зеленые» планируют выступать в «Лужниках».

Более того, источники «Спорт-Экспресса» говорят о том, что «РЖД Арену» и вовсе снесут. Далеко не факт, что на месте арены будет построена новая, потому что в Черкизове планируется открытие нового вокзала, и территория стадиона отлично подходит под инфраструктуру для гостиницы или торговых центров.

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявлял о возможности переехать на «Лужники» ещё год назад. Сперва «Локо» собирался проводить на «Лужниках» только матчи Лиги чемпионов, чтобы продавать больше билетов, а в итоге переехать и насовсем, пока идёт реконструкция «РЖД Арены».