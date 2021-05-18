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Чорлука: «ЦСКА не такая уж и сильная команда»

18 Мая 2021, 14:33,

Бывший защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал о влиянии соотечественника Николы Влашича на игру ЦСКА. 

«Последние два-три года Влашич заслуженно является одним из лучших игроков в российском футболе. Никола показывал высочайший уровень даже не в такой уж сильной команде, которая без него занимала шестое место. Я же хорват. Как я могу сказать, что Влашич - не лучший?» - заявил Чорлука в интервью для спортивного издания из Хорватии Sportske novosti. 

В 2021 году Чорлука сообщил, что текущий сезон станет последним в его профессиональной карьере. Дальше Ведран будет осваивать тренерскую профессию. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Никола Влашич, Ведран Чорлука
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