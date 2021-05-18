Чорлука: «ЦСКА не такая уж и сильная команда»

Бывший защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал о влиянии соотечественника Николы Влашича на игру ЦСКА.

«Последние два-три года Влашич заслуженно является одним из лучших игроков в российском футболе. Никола показывал высочайший уровень даже не в такой уж сильной команде, которая без него занимала шестое место. Я же хорват. Как я могу сказать, что Влашич - не лучший?» - заявил Чорлука в интервью для спортивного издания из Хорватии Sportske novosti.

В 2021 году Чорлука сообщил, что текущий сезон станет последним в его профессиональной карьере. Дальше Ведран будет осваивать тренерскую профессию.