Лето потерь: Кто может покинуть российские клубы и уехать в ведущие чемпионаты

Сезон в российской Премьер-лиге завершается, и вскоре уже начнётся время трансферов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто летом может сменить наш чемпионат на турнир из топ-5.

Никола Влашич

Хорват — один из лучших футболистов российской Премьер-лиги, но статус ЦСКА явно не дотягивает до уровня футболиста. Влашич хочет играть в Лиге чемпионов, а «армейцы» такой возможности дать не могут. Нет объективных оснований считать, что и в следующем сезоне ЦСКА будет претендовать на первые две строчки в чемпионате России.

Сам Влашич не скрывает, что хочет попробовать свои силы в иностранном чемпионате. Спрос на него есть, называется ряд итальянских клубов. Скорее всего, ЦСКА надо будет просто выторговать сумму побольше и смириться с потерей своего лидера.

Сердар Азмун

У иранского форварда через год завершается контракт, поэтому летом он либо подпишет новое соглашение с «Зенитом», либо уйдёт. Питерцы хотят сохранить Азмуна, но мяч на стороне нападающего. Если иранец хочет попробовать силы в Европе, то другого шанса не будет, ему уже 26 лет.

Спрос на Азмуна в Европе есть и довольно устойчивый. Среди претендентов называются и «Аталанта», и дортмундская «Боруссия», и английские клубы. Пожалуй, «Зениту» придётся очень серьезно раскошелиться, чтобы убедить Азмуна остаться в России, ведь со спортивной точки зрения иранец в нашей стране добился уже всего.

Хвича Кварацхелия

Грузин стал настоящим лидером «Рубина» в этом сезоне, показывая роскошный футбол, отыгрывая, отдавая и забивая. Вдобавок к этому Кварацхелия ярко себя показывает и в матчах за сборную своей страны: можно, например, вспомнить гол в ворота команды Испании.

Кварацхелии 20 лет, и за полузащитником следят внимательно. Одним из претендентов называется даже «Ювентус». Правда, больше верится в вариант вроде «Севильи», где любят и умеют возиться с молодыми талантами.

Матиас Норманн

«Ростов» выстраивает политику клуба так, чтобы жить за счёт развития и продажи футболистов. По этой логике летом должен уйти Матиас Норманн. 24-летний норвежец наверняка мечтает о большем, чем бороться за места в середине таблицы российской Премьер-лиги. Норманн мечтает о Лиге чемпионов, но такой трансфер вряд ли сейчас возможен, если только не в «Зенит».

В Европе же Норманн может надеяться на крепкий клуб, но не хватающий звёзд с неба. Правда, оттуда путь в сильную команду всё же ближе, чем с берегов Дона.

Алекс Крал

Чех оставляет в России непонятное впечатление, его класс заметен, но уж звездой он точно не стал. Кажется, что Тедеско неправильно использует Крала, не давая тому раскрыться в полной мере. Тем не менее за чехом давно следят в Англии и готовы его купить. Главный претендент — «Вест Хэм», который сейчас отчаянно борется за попадание в Лигу чемпионов.

Интересно, что «Спартаку», пожалуй, лучше продать Крала. Чеха сложно назвать незаменимым, при этом на его трансфере можно заработать существенные деньги, которые можно инвестировать в усиление состава.

Антон Миранчук

По данным СМИ, у «Локомотива» есть финансовые сложности, которые могут вынудить продать лидеров. Учитывая, как Антон Миранчук блеснул в Лиге чемпионов, спрос в Европе на него может быть, хотя сумма вряд ли будет сопоставима с той, за которую год назад уехал его брат Алексей. Тем не менее представить Миранчука в иностранном клубе вполне реально.

Для Миранчука, как и для других россиян, важным может стать Евро. Если сборная там себя хорошо покажет, то отъезд станет реальной перспективой.

Андрей Центров