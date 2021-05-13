Уткин: Николич - идеальный тренер для «Спартака»

Бывший футбольный комментатор Василий Уткин написал в своём канале в «Телеграме», что идеальным тренером для «Спартака» был бы действующий наставник «Локомотива» Марко Николич.

«На месте «Спартака» я бы определился с главным тренером прямо сейчас. Его могли бы звать Марко Николич, например.Вот было бы идеальное решение», - гласит текст Уткина.

12 мая «Локомотив» стал девятикратным обладателем Кубка России, обыграв в Нижнем Новгороде «Крылья Советов». Марко Николич выиграл первый трофей в России. В СМИ ходили слухи о том, что серб может покинуть расположение «красно-зелёных», о чем говорил и эксперт Сергей Кирьяков в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру».

После победы над «Крыльями Советов» в финале Кубка России Николич ещё не говорил о своём будущем, зато объяснил почему пенальти бил Смолов и насколько серьёзны травмы Дмитрия Баринова и Ведрана Чорлуки.