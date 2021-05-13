Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Уткин: Николич - идеальный тренер для «Спартака»

13 Мая 2021, 00:41,

Бывший футбольный комментатор Василий Уткин написал в своём канале в «Телеграме», что идеальным тренером для «Спартака» был бы действующий наставник «Локомотива» Марко Николич. 

«На месте «Спартака» я бы определился с главным тренером прямо сейчас. Его могли бы звать Марко Николич, например.Вот было бы идеальное решение», - гласит текст Уткина. 

12 мая «Локомотив» стал девятикратным обладателем Кубка России, обыграв в Нижнем Новгороде «Крылья Советов». Марко Николич выиграл первый трофей в России. В СМИ ходили слухи о том, что серб может покинуть расположение «красно-зелёных», о чем говорил и эксперт Сергей Кирьяков в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру».

После победы над «Крыльями Советов» в финале Кубка России Николич ещё не говорил о своём будущем, зато объяснил почему пенальти бил Смолов и насколько серьёзны травмы Дмитрия Баринова и Ведрана Чорлуки. 

 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Спартак Москва, Локомотив Москва, Марко Николич
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы
Кошмарная паненка Агуэро и гол в концовке: волевой «Челси» ошарашил «Манчестер Сити» в генеральной репетиции финала Лиги чемпионов
Кошмарная паненка Агуэро и гол в концовке: волевой «Челси» ошарашил «Манчестер Сити» в генеральной репетиции финала Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
«Версия 2.0». Выпуск от 12.05.2021
«Версия 2.0». Выпуск от 12.05.2021
1 1
12.05.2021 Шальке - Герта. Обзор матча
12.05.2021 Шальке - Герта. Обзор матча
1 0
«Мини-футбол в России». Выпуск от 11.05.2021
«Мини-футбол в России». Выпуск от 11.05.2021
1 1
«Тотальный футбол»: ЦСКА - «Краснодар». Выпуск от 10.05.2021
«Тотальный футбол»: ЦСКА - «Краснодар». Выпуск от 10.05.2021
1 1
«Волейбол-Live. Дайджест». Специальный репортаж
«Волейбол-Live. Дайджест». Специальный репортаж
1 1
Private video
Private video
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей