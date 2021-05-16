Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

Николич: «Я горжусь результатом в этом сезоне»

16 Мая 2021, 16:27,

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Уралом» (1:0).

- Хочу поздравить свою команду с победой. Мы создали очень много моментов, но не забили их. Я считаю, что победа заслуженная. Я провёл здесь уже полтора года [на самом деле чуть меньше года, но сезон с небольшим - прим. ЕФ], спасибо команде за это время. У нас был сложный год, но мы показали результат. Даже выигрывали в Лиге чемпионов. Я горжусь результатом, вторую часть сезона мы провели хорошо. Мы выиграли Кубок. Хочу поблагодарить всех болельщиков.

- Каких больше эмоций после сезона, положительных или отрицательных?

- Конечно, положительных. Я горжусь результатом в этом сезоне. Несмотря на все наши проблемы, мы смогли найти свою игру. Мы поднялись в турнирной таблице по ходу сезона. Следующий сезон надо начать хорошо, не упускать инициативу сначала.

- Не считаете ли, что за фол на Камано должно было быть более жесткое наказание?

- У него сломана челюсть, будет операция. Надеюсь, все будет в порядке с ним. Главное, что все в порядке с мозгом.

- Почему не было Мухина, не связано ли это с контрактной ситуацией?

- Нет. Не было и Баринова, и Зе Луиша, и Рыбуса. Многих игроков не было, им нужна была ротация, потому что у нас очень сложный календарь. Их отсутствие объясняется этим, - приводит слова Николича  корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николай Алексеев.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Марко Николич
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
16.05.2021 Ростов - Краснодар. Обзор матча (без коммент.)
16.05.2021 Ростов - Краснодар. Обзор матча (без коммент.)
1 0
16.05.2021 Тамбов - Зенит. Обзор матча (без коммент.)
16.05.2021 Тамбов - Зенит. Обзор матча (без коммент.)
1 0
Химки - Сочи. Лучшие моменты.
Химки - Сочи. Лучшие моменты.
1 0
16.05.2021 Ростов - Краснодар. Обзор матча
16.05.2021 Ростов - Краснодар. Обзор матча
1 0
16.05.2021 Тамбов - Зенит. Обзор матча
16.05.2021 Тамбов - Зенит. Обзор матча
1 4
16.05.2021 Ахмат - Спартак. Обзор матча
16.05.2021 Ахмат - Спартак. Обзор матча
1 2
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей