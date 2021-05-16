Николич: «Я горжусь результатом в этом сезоне»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Уралом» (1:0).

- Хочу поздравить свою команду с победой. Мы создали очень много моментов, но не забили их. Я считаю, что победа заслуженная. Я провёл здесь уже полтора года [на самом деле чуть меньше года, но сезон с небольшим - прим. ЕФ], спасибо команде за это время. У нас был сложный год, но мы показали результат. Даже выигрывали в Лиге чемпионов. Я горжусь результатом, вторую часть сезона мы провели хорошо. Мы выиграли Кубок. Хочу поблагодарить всех болельщиков.

- Каких больше эмоций после сезона, положительных или отрицательных?

- Конечно, положительных. Я горжусь результатом в этом сезоне. Несмотря на все наши проблемы, мы смогли найти свою игру. Мы поднялись в турнирной таблице по ходу сезона. Следующий сезон надо начать хорошо, не упускать инициативу сначала.

- Не считаете ли, что за фол на Камано должно было быть более жесткое наказание?

- У него сломана челюсть, будет операция. Надеюсь, все будет в порядке с ним. Главное, что все в порядке с мозгом.

- Почему не было Мухина, не связано ли это с контрактной ситуацией?

- Нет. Не было и Баринова, и Зе Луиша, и Рыбуса. Многих игроков не было, им нужна была ротация, потому что у нас очень сложный календарь. Их отсутствие объясняется этим, - приводит слова Николича корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николай Алексеев.