Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Николич: «Урал» - серьёзный соперник, он играет в неприятный футбол»

16 Мая 2021, 14:00,

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча с «Уралом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Насколько тяжело было готовиться к этой игре? Особенно с учетом, что вы праздновали победу в Кубке?

- Это красиво. Когда выигрываешь, то это нормально. Это для нас дополнительная мотивация - последняя игра в этом длинном сезоне, где мы много раз показали, что мы настоящая команда. У нас просто цель - набрать три очка сегодня. У нас есть шанс подняться еще на одну позицию вперед в случае победы. Это очень важная для нас мотивация. Игроки готовы, просто посмотрим на поле. «Урал» - серьезный соперник, он играет в неприятный футбол, хорошая скорость у атакующей линии команды качественные и быстрые футболисты, которые играют компактно. Организация в атаке и обороне там есть. Мы готовы и мотивированы, несколько игроков сегодня не выйдут из-за плотного графика, он сделал свое. Они получили ушибы или микротравмы, но я считаю, что команда, которая выйдет на поле, готова выполнить задачу.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Марко Николич
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
Ростов - Краснодар. Лучшие моменты.
Ростов - Краснодар. Лучшие моменты.
1 16
Ахмат - Спартак Москва. Лучшие моменты.
Ахмат - Спартак Москва. Лучшие моменты.
2 77
Динамо Москва - ЦСКА Москва. Лучшие моменты.
Динамо Москва - ЦСКА Москва. Лучшие моменты.
1 16
Тамбов - Зенит. Лучшие моменты.
Тамбов - Зенит. Лучшие моменты.
2 3
«Человек футбольной породы». Специальный репортаж
«Человек футбольной породы». Специальный репортаж
1 1
Чемпионат Нидерландов. Обзор 33-го тура
Чемпионат Нидерландов. Обзор 33-го тура
1 2
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей