Николич: «Урал» - серьёзный соперник, он играет в неприятный футбол»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча с «Уралом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Насколько тяжело было готовиться к этой игре? Особенно с учетом, что вы праздновали победу в Кубке?

- Это красиво. Когда выигрываешь, то это нормально. Это для нас дополнительная мотивация - последняя игра в этом длинном сезоне, где мы много раз показали, что мы настоящая команда. У нас просто цель - набрать три очка сегодня. У нас есть шанс подняться еще на одну позицию вперед в случае победы. Это очень важная для нас мотивация. Игроки готовы, просто посмотрим на поле. «Урал» - серьезный соперник, он играет в неприятный футбол, хорошая скорость у атакующей линии команды качественные и быстрые футболисты, которые играют компактно. Организация в атаке и обороне там есть. Мы готовы и мотивированы, несколько игроков сегодня не выйдут из-за плотного графика, он сделал свое. Они получили ушибы или микротравмы, но я считаю, что команда, которая выйдет на поле, готова выполнить задачу.