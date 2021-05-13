Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Кто будет представлять Россию в еврокубках 2021/2022

13 Мая 2021, 12:07,

В воскресенье пройдут заключительные матчи в российской Премьер-лиге. Главная интрига – распределение мест в еврокубках. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о раскладах перед заключительными встречами.

Лига чемпионов и Лига Европы

На второе место в Премьер-лиге и путёвку в отбор Лиги чемпионов претендуют два клуба – «Спартак» и «Локомотив». «Красно-белые», вырвав победу у «Химок» в концовке, лишили остальные коллективы грёз о главном еврокубке. При этом расклад на последний тур очень прост. «Спартаку», чтобы пробиться в Лигу чемпионов, надо либо набрать очки самостоятельно (хоть одно), либо надеяться, что «Локомотив» не победит дома «Урал». У «железнодорожников» лишь одна возможность оказаться в Лиге чемпионов – выиграть самим и надеяться на успех «Ахмата».

Самое интересное, что в Лиге Европы также выступит кто-то из пары «Спартак» и «Локомотив». Если «красно-белые» станут вторыми, то «железнодорожники» вне зависимости от итоговой позиции сыграют во втором по значимости еврокубке. В свою очередь, если «Локомотив» станет вторым, то он передаст путёвку в Лигу Европы третьей команде чемпионата, а «Спартак» ниже третьего места просто не опустится. 

Кто получит путёвку в Лигу чемпионов:

    «Ахмат»  «Спартак»
    Победа «Ахмата» Ничья Победа «Спартака»
«Локомотив»  «Урал» Победа «Локомотива» «Локомотив» «Спартак» «Спартак»
Ничья «Спартак» «Спартак» «Спартак»
Победа «Урала» «Спартак» «Спартак» «Спартак»

 

Лига конференций

В Лиге конференций сыграют две команды, но на эти места претендуют три клуба – «Рубин», «Сочи» и ЦСКА. Наименьшие шансы у столичной команды, так как «армейцы» отстают на два балла от конкурентов. При этом может сложиться ситуация, когда несколько команд завершат чемпионат вровень по набранным очкам, и тогда ключевой фактор – это очные встречи. Ситуация следующая:

- «Рубин» имеет преимущество над «Сочи», так как в гостях проиграл 2:3, а дома выиграл 1:0;

- «Рубин» имеет преимущество над ЦСКА, так как выиграл оба поединка: 2:1 в гостях и 1:0 дома;

- «Сочи» имеет преимущество над ЦСКА, так как встреча в Москве завершилась со счётом 1:1, а дома южане выиграли 2:1.

Таким образом, у ЦСКА шанс попасть в еврокубки есть только в том случае, если сами «армейцы» обыграют «Динамо», а кто-то из конкурентов проиграет свою встречу. Для справки – «Рубин» дома принимает «Ротор», а «Сочи» едет в гости к «Химкам». Если же казанцы и сочинцы синхронно наберут хотя бы по одному баллу, то ЦСКА останется без Лиги конференций.

Помимо прочего важны ещё позиции. Третье место даст путёвку в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций, а четвёртое – во второй. Так что «Сочи» в свою очередь надеется, что в последнем туре наберёт больше очков, чем «Рубин», чтобы опередить соперника.

Кто получит путёвку в Лигу конференций:

    «Динамо»  ЦСКА
    Победа «Динамо» Ничья Победа ЦСКА

«Рубин»  «Ротор»

 

«Химки»  «Сочи»

 Победа «Рубина» / победа «Сочи»

«Рубин»;

«Сочи»

«Рубин»;

«Сочи»

«Рубин»;

«Сочи»
Победа «Рубина» / ничья «Сочи»

«Рубин»;

«Сочи»

«Рубин»;

«Сочи»

«Рубин»;

«Сочи»
Победа «Рубина» / поражение «Сочи»

«Рубин»;

«Сочи»

«Рубин»;

«Сочи»

«Рубин»;

ЦСКА
Ничья «Рубина» / победа «Сочи»

«Сочи»;

«Рубин»

«Сочи»;

«Рубин»

«Сочи»;

«Рубин»
Ничья «Рубина» / ничья «Сочи»

«Рубин»;

«Сочи»

«Рубин»;

«Сочи»

«Рубин»;

«Сочи»
Ничья «Рубина» / поражение «Сочи»

«Рубин»;

«Сочи»

«Рубин»;

«Сочи»

«Рубин»;

ЦСКА
Поражение «Рубина» / победа «Сочи»

«Сочи»;

«Рубин»

«Сочи»;

«Рубин»

«Сочи»;

ЦСКА
Поражение «Рубина» / ничья «Сочи»

«Сочи»;

«Рубин»

«Сочи»;

«Рубин»

«Сочи»;

ЦСКА
Поражение «Рубина» / поражение «Сочи»

«Рубин»;

«Сочи»

«Рубин»;

«Сочи»

ЦСКА;

«Рубин»

 

Андрей Центров


Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
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Комментарии (2)
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0
Spirit
13 Мая 2021, 13:27

Честно надо признать, что ЛЧ не для клубов РПЛ, так что вообщем то по барабану кто займет второе место!

0
Журавлев Виталий
13 Мая 2021, 13:23

вот на этом сайте я уже третий месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер, есть очень интересная инфа. Вот здесь - vp-tennis.com

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