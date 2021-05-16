Миранчук снова в запасе. «Локомотив» определился с составом на матч против «Урала»

Марко Николич, который ещё не подписал новый контракт с «Локомотивом», выставил основной состав против «Урала» на заключительный матч РПЛ сезона 2020/21.

Выбор сербского тренера таков: Гилерме - Сильянов, Чорлука, Пабло, Магкеев - Рыбчинский, Крыховяк, Жемалетдинов, Куликов - Камано, Смолов. В запасе остались Антон Миранчук, Эдер, Лисакович, Титков, Петухов, Мурило, Живоглядов, Лысцов, Черный, Худяков и Коченков.

Этот поединок станет последним в составе «Локомотива» для Ведрана Чорлуки, который по ходу сезона заявил, что не собирается продлевать контракт с клубом. Также неизвестно будущее Марко Николича.