Матвеев: «Локомотив» давил, мы держались до последнего, бились»

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16 Мая 2021, 16:19,
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Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Локомотивом» (0:1).
- Большую часть времени провели в меньшинстве. «Локомотив» давил, мы держались до последнего, бились, но не все-таки не смогли, пропустили гол.
- Замена Бикфалви была вынужденной?
- Да, он был заменён по состоянию здоровья.
- Вы согласны с двумя удалениями?
- Судейство было качественным, моменты с удалениями пока не видел. Конечно, тяжело играть с двумя удалениями, такое редко бывает. Но сегодня случилось так, - передает слова Матвеева корреспондент «Евро-Футбол.Ру» Николай Алексеев.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Урал, Юрий Матвеев