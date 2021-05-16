Матвеев: «Локомотив» давил, мы держались до последнего, бились»

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Локомотивом» (0:1).

- Большую часть времени провели в меньшинстве. «Локомотив» давил, мы держались до последнего, бились, но не все-таки не смогли, пропустили гол.

- Замена Бикфалви была вынужденной?

- Да, он был заменён по состоянию здоровья.

- Вы согласны с двумя удалениями?

- Судейство было качественным, моменты с удалениями пока не видел. Конечно, тяжело играть с двумя удалениями, такое редко бывает. Но сегодня случилось так, - передает слова Матвеева корреспондент «Евро-Футбол.Ру» Николай Алексеев.