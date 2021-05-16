Леонченко: «Когда я слышу «Локомотив», вперёд!», я сам хочу выйти на поле»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко обратился к болельщикам после победы над «Уралом» (1:0).

- Наши любимые болельщики, как приятно вас видеть в хорошем настроении. Без вашей поддержки мы не добились бы такого результата. Когда я слышу «Локомотив», вперёд!», я сам хочу выйти на поле. У нас была сложнейшая задача, но мы её выполняли - поднялись по таблице вверх. Спасибо тренеру, ребятам и болельщикам», - передает слова Леонченко корреспондент «Евро-Футбол.Ру» Николай Алексеев.

Напомним, что в 2021 году команда выдала впечатляющую победную серию и до последнего тура претендовала на попадание в квалификацию Лиги чемпионов, а также стала обладателем Кубка России.