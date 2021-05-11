«Локомотив» поздравил Сёмина с днём рождения

Сегодня, 11 мая, день рождения празднует известный футбольный специалист Юрий Сёмин. Тренеру исполнилось 74 года. Пресс-служба московского «Локомотива» поздравила наставника с праздником.

«Сегодня исполняется 74 года самому успешному тренеру в истории «Локомотива» Юрию Семину. С днем рождения. Крепкого здоровья, успехов и благополучия!», - гласит сообщение пресс-службы «железнодорожников» в «Твиттере».

Напомним, что Сёмин покинул пост главного тренера столичного коллектива в конце мая текущего года. Освободившееся место занял сербский специалист Марко Николич.

Перед заключительным туром «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. В последнем матче чемпионата «железнодорожники» встретятся с «Уралом».

Отметим, что в среду, 12 мая, московский клуб сыграет с самарскими «Крыльями Советов» в финале Кубка России.