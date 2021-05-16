ЦСКА покупает игрока «Локомотива» за 15 миллионов рублей

Игрок «Локомотива» Максим Мухин перейдёт в ЦСКА. Об этом сообщает журналист Сергей Егоров для «Рейтинга Букмекеров».

Полузащитник отказался продлять контракт с «железнодорожниками», хотя предложенная руководством «Локо» зарплата была сопоставимой с предложением «армейцев». Однако Мухину не понравилось, что нынешний работодатель был слишком пассивным при переговорах, почему склонился в сторону ЦСКА. Сумма отступных, соответственно и трансфера, составит 15 миллионов рублей.

В текущем сезоне Мухин принял участие в 15 играх «Локомотива», но не помог своей команде ни забитыми мячами, ни результативными передачами. В марте 2021 года дебютировал в сборной России, выйдя на замену на 86-й минуте игры против Словении.