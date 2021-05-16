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Чорлука: «Эти девять лет в «Локомотиве» прошли очень быстро»

16 Мая 2021, 17:12,

Ветеран «Локомотива» Ведран Чорлука обратился к болельщикам после заключительного матча «железнодорожников» в сезоне.

- Тяжело что-то сказать. Эти девять лет в клубе прошли очень быстро. Благодарен всем, кого встретил на этом пути. Благодарен всем тренерам «Локо», с которыми работал. Спасибо им большое за работу. У них я очень многому научился. Спасибо всем футболистам, с которыми я играл. Они теперь мои друзья на всю жизнь. Если им что-то нужно, пусть всегда обращаются

Огромное спасибо болельщикам, это самое главное. Вы сразу встретили меня, как своего, это очень приятно. «Локомотив» навсегда в моем сердце», - передает слова Чорлуки корреспондент «Евро-Футбол.Ру» Николай Алексеев.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Ведран Чорлука
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