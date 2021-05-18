«Локомотив» перенесёт офис клуба и тренировочную базу в «Лужники»

Руководство РЖД обратилось к властям Москвы с просьбой арендовать на длительный срок спортивный комплекс «Лужники».

Документы, которые предоставила Baza, говорят о том, что взамен на «Лужники» действующий обладатель Кубка России готов отдать свои спортивные сооружения в районах Перово, Баковки и Свиблово. Генеральный директор РЖД Олег Белозеров уверен, что арену «Локомотива» лучше снести, а на её месте построить целый район, в котором будет городской парк, спортивная и деловая инфраструктура.

Скорее всего, последний матч в Черкизово «Локомотив» провёл в рамках 30 тура чемпионата России 2020/21, выиграв у «Урала» со счётом 1:0.