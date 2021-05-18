Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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«Локомотив» перенесёт офис клуба и тренировочную базу в «Лужники»

18 Мая 2021, 16:13,

Руководство РЖД обратилось к властям Москвы с просьбой арендовать на длительный срок спортивный комплекс «Лужники». 

Документы, которые предоставила Baza, говорят о том, что взамен на «Лужники» действующий обладатель Кубка России готов отдать свои спортивные сооружения в районах Перово, Баковки и Свиблово. Генеральный директор РЖД Олег Белозеров уверен, что арену «Локомотива» лучше снести, а на её месте построить целый район, в котором будет городской парк, спортивная и деловая инфраструктура. 

Скорее всего, последний матч в Черкизово «Локомотив» провёл в рамках 30 тура чемпионата России 2020/21, выиграв у «Урала» со счётом 1:0. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Локомотив Москва, Лужники, РЖД-Арена
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Комментарии (4)
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1
jUMPER
18 Мая 2021, 17:39

похоже Локомотив загоняют в ДЭПО...совсем дела у них плохи...

0
Дарт Уилфред
18 Мая 2021, 18:49

просто капитальный ремонт РЖД-арены. Есть вариант, что вообще снесут и новую построят

1
jUMPER
18 Мая 2021, 18:54

Дарт, какой же это ремонт: - "Генеральный директор РЖД Олег Белозеров уверен, что арену «Локомотива» лучше снести, а на её месте построить целый район" !?...

0
Demin Dmitriy
18 Мая 2021, 16:44

Стадион лучше снести, а команду расформировать...

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