«Локомотив» перенесёт офис клуба и тренировочную базу в «Лужники»

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18 Мая 2021, 16:13,
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Руководство РЖД обратилось к властям Москвы с просьбой арендовать на длительный срок спортивный комплекс «Лужники».
Документы, которые предоставила Baza, говорят о том, что взамен на «Лужники» действующий обладатель Кубка России готов отдать свои спортивные сооружения в районах Перово, Баковки и Свиблово. Генеральный директор РЖД Олег Белозеров уверен, что арену «Локомотива» лучше снести, а на её месте построить целый район, в котором будет городской парк, спортивная и деловая инфраструктура.
Скорее всего, последний матч в Черкизово «Локомотив» провёл в рамках 30 тура чемпионата России 2020/21, выиграв у «Урала» со счётом 1:0.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Локомотив Москва, Лужники, РЖД-Арена
похоже Локомотив загоняют в ДЭПО...совсем дела у них плохи...
просто капитальный ремонт РЖД-арены. Есть вариант, что вообще снесут и новую построят
Дарт, какой же это ремонт: - "Генеральный директор РЖД Олег Белозеров уверен, что арену «Локомотива» лучше снести, а на её месте построить целый район" !?...
Стадион лучше снести, а команду расформировать...