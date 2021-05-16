Гилерме: «Был уверен, что после зимней паузы мы выйдем на свой уровень, и тренер нам поможет»

Вратарь «Локомотива» Гилерме дал комментарий после победы над «Уралом» (1:0).

- В первую очередь хочу поблагодарить Ведрана за все, что он сделал. Играть с тобой столько времени было наслаждением. Я очень многому научился. Ты настоящий лидер команды.

Хочу поблагодарить болельщиков, что вернулись к нам. Если бы не вы, то у нас не было такого успешного сезона. Без вас мы не можем сделать ничего, это ясно.

Я был уверен, что после зимней паузы мы выйдем на свой уровень, и тренер нам поможет. Так все и произошло, мы это сделали. Сейчас мы будем отдыхать. На следующий сезон мы будем ещё сильнее», - передает слова Гилерме корреспондент «Евро-Футбол.Ру» Николай Алексеев.