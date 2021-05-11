​Финалу Кубка России и матчам 30-го тура РПЛ будет предшествовать минута молчания

РФС и РПЛ во вторник днём объявили о том, что финальному матчу Кубка России и матчам заключительного игрового дня российского чемпионата будет предшествовать минута молчания. Это связано с трагедией с одной из школ Казани. Там произошла стрельба, есть погибшие.

Напомним, финал Кубка России пройдёт уже 12 мая. Трофей разыграют представители РПЛ и ФНЛ – «Локомотив» и «Крылья Советов». Победитель получит не только трофей, но и гарантированную путёвку в групповой этап Лиги Европы, что особенно ценно для самарской команды.

Что до 30-го тура РПЛ, то его матчи пройдут 16 мая и начнутся в одно время – в 14:00 по Москве.