Николич отклонил предложение «Локомотива» о продлении контракта

|
15 Мая 2021, 23:21,
|
|
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич отклонил предложение руководства клуба о продлении контракта.
Как сообщает «РБ Спорт», «железнодорожники» предложили сербу новый контракт на три года с увеличением зарплаты. Компенсация за разрыв контракта будет зависеть от места, которое «Локомотив» занимает на момент расторжения соглашения. Николича не устраивает ряд пунктов.
Отметим, что «железнодорожники» выиграли трофей в нынешнем сезоне, обыграв «Крылья Советов» в финале Кубка России.
В российской Премьер-лиге «Локомотив» занимает третий тур перед последним туром и имеет теоретические шансы на попадание в Лигу чемпионов.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Локомотив Москва, Марко Николич