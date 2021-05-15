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Николич отклонил предложение «Локомотива» о продлении контракта

15 Мая 2021, 23:21,

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич отклонил предложение руководства клуба о продлении контракта.

Как сообщает «РБ Спорт», «железнодорожники» предложили сербу новый контракт на три года с увеличением зарплаты. Компенсация за разрыв контракта будет зависеть от места, которое «Локомотив» занимает на момент расторжения соглашения. Николича не устраивает ряд пунктов.

Отметим, что «железнодорожники» выиграли трофей в нынешнем сезоне, обыграв «Крылья Советов» в финале Кубка России.

В российской Премьер-лиге «Локомотив» занимает третий тур перед последним туром и имеет теоретические шансы на попадание в Лигу чемпионов.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Локомотив Москва, Марко Николич
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