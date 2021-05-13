«Локомотив» сделал предложение ЦСКА о покупке Тикнизяна

Защитник московского ЦСКА Наир Тикнизян может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», предложение ЦСКА о покупке российского футболиста сделал «Локомотив». «Железнодорожники» предлагают Тикнизяну более выгодные условия личного контракта. Отмечается, что решение по Тикнизяну в ЦСКА примут по окончании сезона.

22-летний защитник сыграл 33 матча за московский клуб во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Контракт Тикнизяна с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2025 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в полтора миллиона евро.