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Матвеев назвал сильные стороны «Локомотива»

16 Мая 2021, 14:08,

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Последний тур. Насколько тяжело мотивировать команду?

- Скажу так, что уже давно решили турнирную задачу, поэтому последние три матча постоянно задаете этот вопрос, и мы постоянно пытаемся на него ответить, выходя на поле и играя.

- Сегодня Бикфалви, а не Погребняк на острие атаки. Что это значит?

- Паша провел достаточно матчей без замен. Силы не безграничные, и решили его сегодня поберечь. Только из-за этого.

- Какая тактическая и эмоциональная амбиция еще не решена, которую нужно решить именно сегодня в матче с «Локомотивом»?

- Всегда профессионал, выходя на поле, хочет победить и выиграть, поэтому такие амбиции.

- Вы будете следить за раскладами? Вы можете подарить или лишить «Локомотив» места в Лиге чемпионов.

- Нет, за раскладами смотреть точно не будем, будем сосредоточены только на своей игре и своих действиях.

- Какие сильные и слабые стороны «Локомотива»?

- «Локомотив» сейчас очень прилично играет в быструю атаку. У него очень креативная группа атаки, наверное, одна из сильнейших в нашем футболе, поэтому я думаю, в этом сила «Локомотива».

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Урал, Юрий Матвеев
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