Матвеев назвал сильные стороны «Локомотива»

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16 Мая 2021, 14:08,
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Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в эфире канала «Матч Премьер».
- Последний тур. Насколько тяжело мотивировать команду?
- Скажу так, что уже давно решили турнирную задачу, поэтому последние три матча постоянно задаете этот вопрос, и мы постоянно пытаемся на него ответить, выходя на поле и играя.
- Сегодня Бикфалви, а не Погребняк на острие атаки. Что это значит?
- Паша провел достаточно матчей без замен. Силы не безграничные, и решили его сегодня поберечь. Только из-за этого.
- Какая тактическая и эмоциональная амбиция еще не решена, которую нужно решить именно сегодня в матче с «Локомотивом»?
- Всегда профессионал, выходя на поле, хочет победить и выиграть, поэтому такие амбиции.
- Вы будете следить за раскладами? Вы можете подарить или лишить «Локомотив» места в Лиге чемпионов.
- Нет, за раскладами смотреть точно не будем, будем сосредоточены только на своей игре и своих действиях.
- Какие сильные и слабые стороны «Локомотива»?
- «Локомотив» сейчас очень прилично играет в быструю атаку. У него очень креативная группа атаки, наверное, одна из сильнейших в нашем футболе, поэтому я думаю, в этом сила «Локомотива».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Урал, Юрий Матвеев