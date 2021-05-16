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«Локомотив» постарается сохранить Николича, увеличив зарплату вдвое

16 Мая 2021, 12:08,

Московский «Локомотив» не собирается расставаться с нынешним главным тренером Марко Николичем. 

С сербским специалистом, который возглавляет «Локо» первый сезон, «железнодорожники» сумели выиграть Кубок России и пробиться в еврокубки на следующий год. Руководство клуба уже сделало предложение Николичу, но Марко ответил отказом. По сообщению РБ Спорт, теперь москвичи увеличат заработную плату тренера вдвое, чтобы продлить контракт. 

Перед матчем последнего тура «Локомотив» находится на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. В 30-м туре их соперником будет «Урал». 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Локомотив Москва, Марко Николич
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Комментарии (1)
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noname_344
16 Мая 2021, 13:26

Нифига себе. Он весенней серией побед и выигрышем кубка нивелировал позорное поражение Зениту и блёклое выступление в ЛЧ. Оставить стоит, но не так уж жадно цепляться.
Не хочет? Пошёл н****

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