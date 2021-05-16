«Локомотив» постарается сохранить Николича, увеличив зарплату вдвое

Московский «Локомотив» не собирается расставаться с нынешним главным тренером Марко Николичем.

С сербским специалистом, который возглавляет «Локо» первый сезон, «железнодорожники» сумели выиграть Кубок России и пробиться в еврокубки на следующий год. Руководство клуба уже сделало предложение Николичу, но Марко ответил отказом. По сообщению РБ Спорт, теперь москвичи увеличат заработную плату тренера вдвое, чтобы продлить контракт.

Перед матчем последнего тура «Локомотив» находится на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. В 30-м туре их соперником будет «Урал».