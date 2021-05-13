​Назначены арбитры на матчи последнего тура РПЛ

В четверг РФС обнародовал информацию о судейских назначениях на матчи заключительного тура Премьер-лиги России.

С точки зрения вывески самой интересной выглядит битва «Динамо» и ЦСКА. Назначение на эту игру получил Кирилл Левников, которому у монитора в качестве ВАР поможет Алексей Сухой.

«Ахмат» и «Спартак» рассудит бригада Павла Кукуяна, за работу системы ВАР будет отвечать Игорь Панин. Что до встречи «Локомотива» и «Урала», то в поле будет работать арбитр Владислав Безбородов, а на позиции ВАР – Евгений Турбин.

Отметим, что все матчи 30-го тура РПЛ стартуют 16 мая в два часа для по московскому времени.