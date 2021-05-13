​Назначены арбитры на матчи последнего тура РПЛ

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13 Мая 2021, 16:26,
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В четверг РФС обнародовал информацию о судейских назначениях на матчи заключительного тура Премьер-лиги России.
С точки зрения вывески самой интересной выглядит битва «Динамо» и ЦСКА. Назначение на эту игру получил Кирилл Левников, которому у монитора в качестве ВАР поможет Алексей Сухой.
«Ахмат» и «Спартак» рассудит бригада Павла Кукуяна, за работу системы ВАР будет отвечать Игорь Панин. Что до встречи «Локомотива» и «Урала», то в поле будет работать арбитр Владислав Безбородов, а на позиции ВАР – Евгений Турбин.
Отметим, что все матчи 30-го тура РПЛ стартуют 16 мая в два часа для по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Зенит, ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Динамо Москва, Владислав Безбородов, Кирилл Левников, Павел Кукуян