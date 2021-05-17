Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Заслуженно»: Смолов показал фото с бокалом пива

17 Мая 2021, 08:10,

Форвард столичного «Локомотива» Фёдор Смолов опубликовал в своем инстаграм-аккаунте снимок, на котором он изображен с бокалом пива.

«Заслуженно», - гласит подпись под фотографией.

В заключительном туре российской Премьер-лиги «железнодорожники» на своем домашнем стадионе встречались с екатеринбургским «Уралом». Хозяева выиграли со счетом 1:0. «Локо» финишировал на третьем месте в турнирной таблице.

В сезоне-2020/2021 чемпионата России Смолов провел 21 поединок, отметившись семью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Локомотив Москва, Фёдор Смолов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ингерман
17 Мая 2021, 10:25

ай а где кадре какора с мамаем.. вы их не видите?
а они там есть.. )))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
16.05.2021 Майнц - Боруссия Дортмунд. Обзор матча
16.05.2021 Майнц - Боруссия Дортмунд. Обзор матча
1 1
«После футбола с Георгием Черданцевым». Выпуск от 16.05.2021
«После футбола с Георгием Черданцевым». Выпуск от 16.05.2021
1 1
16.05.2021 Уфа - Арсенал. Обзор матча
16.05.2021 Уфа - Арсенал. Обзор матча
1 1
16.05.2021 Рубин - Ротор. Обзор матча
16.05.2021 Рубин - Ротор. Обзор матча
1 2
16.05.2021 Химки - Сочи. Обзор матча
16.05.2021 Химки - Сочи. Обзор матча
1 1
16.05.2021 Ростов - Краснодар. Обзор матча (без коммент.)
16.05.2021 Ростов - Краснодар. Обзор матча (без коммент.)
1 2
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей