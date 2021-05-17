«Заслуженно»: Смолов показал фото с бокалом пива

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17 Мая 2021, 08:10,
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Форвард столичного «Локомотива» Фёдор Смолов опубликовал в своем инстаграм-аккаунте снимок, на котором он изображен с бокалом пива.
«Заслуженно», - гласит подпись под фотографией.
В заключительном туре российской Премьер-лиги «железнодорожники» на своем домашнем стадионе встречались с екатеринбургским «Уралом». Хозяева выиграли со счетом 1:0. «Локо» финишировал на третьем месте в турнирной таблице.
В сезоне-2020/2021 чемпионата России Смолов провел 21 поединок, отметившись семью забитыми мячами и двумя результативными передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Локомотив Москва, Фёдор Смолов
ай а где кадре какора с мамаем.. вы их не видите?
а они там есть.. )))