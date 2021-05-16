Член совета директоров «Локомотива»: «Есть надежда, что Мухин останется»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов высказался о будущем Рифата Жемалетдинова и Максима Мухина.

«Пока 50 на 50 с Мухиным, надежда на то, что он останется есть. Да, с Жемалетдиновым контракт будет продлен», - приводит слова Филатова sport24.

Отметим, что за последние сутки сразу несколько источников сообщили, что Мухин продолжит карьеру в ЦСКА, переход полузащитника сборной России обойдётся «армейцам» в смешные по меркам трансферного рынка деньги.

Что касается Жемалетдинова, то 24-летний россиянин сыграл 30 матчей за родной клуб во всех турнирах нынешнего сезона, забил три гола и отдал шесть голевых передач.