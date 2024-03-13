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Фоден посетил матч Лиги чемпионов и сфоткался с фанатом «Арсенала»

13 Марта 2024 • 15:02 Комментировать
Арсенал
1:0
Порту

Нападающий «Манчестер Сити» Фил Фоден посетил минувший матч «Арсенала» с «Порту» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает блогер и поклонник «канониров» Доктор Келечи Аньикуде, которому удалось сфотографироваться со звездой «горожан».

Напомним, ответная встреча «Арсенала» с «Порту» завершилась победой англичан в основное время со счетом 1:0, однако этого оказалась недостаточно для прохода в четвертьфинал Лиги чемпионов. Дополнительное время завершилось с таким же счетом, а в серии пенальти сильнее оказался «Арсенал». Отметим, что голкипер «канониров» Давид Райя отразил два удара.  

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