«Арсенал» проводит первую серию пенальти в Лиге чемпионов за 15 лет

Лондонский «Арсенал» и «Порту» не смогли выявить победителя в основное и дополнительное время.

«Канониры» выиграли ответный матч в родных стенах со счётом 1:0 после поражения с таким же счётом в первой встрече. Путёвка в четвертьфинал будет разыграна в серии пенальти. Как отмечает The Athletic, для «Арсенала» это первая серия послематчевых одиннадцатиметровых в рамках Лиги чемпионов с сезона-2008/09 – тогда лондонцы взяли верх над «Ромой» (7:6) на той же стадии 1/8 финала.

Автором единственного гола в игровое время сегодняшнего матча стал Леандро Троссар, отличившийся на 41-й минуте.