Мартинелли, скорее всего, не сыграет с «Порту»

У «Арсенала» будет отсутствовать один из ключевых игроков в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту».

Как сообщают британские СМИ, из-за травмы, полученной в матче чемпионата Англии с «Шеффилд Юнайтед», бразильский форвард Габриэл Мартинелли не поможет своей команде в игре с «Порту». Встреча пройдёт завтра, 12 марта и начнётся в 23:00 по московскому времени.

Мартинели в нынешнем сезоне провёл 32 матча, забил восемь мячей и сделал пять результативных передач. Его контракт с лондонским клубом истекает в 2027 году. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 85 миллионов евро.